В последнее время АвтоВАЗ довольно серьезно подтянул качество, да и в принципе не часто отзывает автомобили. Тем более, сделанные на платформе партнеров по альянсу Renault-Nissan.

Однако на заводе была выпущена партия дефектных хэтчбеков Lada XRAY. Как говорится в сообщении предприятия, направленном в Росстандарт, причиной организации сервисной кампании стало наличие газовых раковин в поворотном кулаке. Мало того, сами кулаки изготовлены из серого чугуна вместо высокопрочного.

Сервисная кампания коснулась 7220 автомобилей, которые были проданы с ноября по сегодняшний день. На сервисных станциях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

