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27 июн 2018

АвтоВАЗ отзывает более 7000 Lada XRAY

АвтоВАЗ отзывает более 7000 Lada XRAY

В последнее время АвтоВАЗ довольно серьезно подтянул качество, да и в принципе не часто отзывает автомобили. Тем более, сделанные на платформе партнеров по альянсу Renault-Nissan.

Однако на заводе была выпущена партия дефектных хэтчбеков Lada XRAY. Как говорится в сообщении предприятия, направленном в Росстандарт, причиной организации сервисной кампании стало наличие газовых раковин в поворотном кулаке. Мало того, сами кулаки изготовлены из серого чугуна вместо высокопрочного.

Сервисная кампания коснулась 7220 автомобилей, которые были проданы с ноября по сегодняшний день. На сервисных станциях будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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