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12 апр 2018

У Lada XRAY появится новая базовая версия

У Lada XRAY появится новая базовая версия
Автор фото: фирма-производитель

Дела у хэтчбека Lada XRAY, созданного на базе Renault Sandero Stepway идут не очень гладко: в марте ее продажи вообще упали, а по итогам трех месяцев выросли всего на один процент. Покупателям машина кажется слишком дорогой, потому она получит новую базовую комплектацию.

У этой версии пока нет даже названия, на заводе ее называют «нулевой». Внешне, как сообщает группа RCI в соцсети ВКонтакте, бюджетный вариант Lada XRAY может будет отличить по 15-дюймовым штампованным колесам, некарашенным корпусам зеркал и дверным ручкам.

В комплектацию войдут одна подушка безопасности, передние элкектростеклоподъемники, усилитель руля, аудиоподготовка и необходимые системы безопасности (ABS и система стабилизации).

В новой комплектации Lada XRAY будет доступна исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с.

Цена машины и сроки ее выхода на рынок неизвестны. Нынешняя базовая комплектация Optima предлагается за 614 900 рублей. Можно предположить, что новый вариант должен стоить ниже психологически важной отметки, то есть обойдется в 590-599 тысяч рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
RCI

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