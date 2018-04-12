Дела у хэтчбека Lada XRAY, созданного на базе Renault Sandero Stepway идут не очень гладко: в марте ее продажи вообще упали, а по итогам трех месяцев выросли всего на один процент. Покупателям машина кажется слишком дорогой, потому она получит новую базовую комплектацию.

У этой версии пока нет даже названия, на заводе ее называют «нулевой». Внешне, как сообщает группа RCI в соцсети ВКонтакте, бюджетный вариант Lada XRAY может будет отличить по 15-дюймовым штампованным колесам, некарашенным корпусам зеркал и дверным ручкам.

В комплектацию войдут одна подушка безопасности, передние элкектростеклоподъемники, усилитель руля, аудиоподготовка и необходимые системы безопасности (ABS и система стабилизации).

В новой комплектации Lada XRAY будет доступна исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с.

Цена машины и сроки ее выхода на рынок неизвестны. Нынешняя базовая комплектация Optima предлагается за 614 900 рублей. Можно предположить, что новый вариант должен стоить ниже психологически важной отметки, то есть обойдется в 590-599 тысяч рублей.

