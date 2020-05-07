Land Rover начал испытания нового Defender с 500-сильным мотором

У внедорожника Land Rover Defender нового поколения появится версия с восьмицилиндровым двигателем

Land Rover приступил к дорожным испытаниям «заряженной» модификации внедорожника Defender нового поколения — с двигателем V8. Об этом сообщает Autocar, который опубликовал фотографии тестового прототипа автомобиля.

Ранее появились слухи, что самую мощную версию Defender могут оснастить 4,4-литровым двигателем BMW с двумя турбинами, который ставят на кроссовер X5 M. Британцы и немцы заключили соглашение о техническом сотрудничестве летом 2019 года. В его рамках объединят усилия в разработке электрифицированных силовых установок следующего поколения. При этом не исключено, что партнерство расширится и в области традиционных двигателей внутреннего сгорания.

В то же время Autocar утверждает, что на новом Defender на данный момент обкатывают прежний пятилитровый V8 от внедорожника Range Rover SVR, на котором он выдает 575 лошадиных сил. При этом на Defender, как ожидается, отдачу агрегата снизят примерно до 500 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.