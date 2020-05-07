Автомобильный портал Motorpage
7 май 2020

Land Rover начал испытания нового Defender с 500-сильным мотором

Land Rover начал испытания нового Defender с 500-сильным мотором

У внедорожника Land Rover Defender нового поколения появится версия с восьмицилиндровым двигателем

Land Rover приступил к дорожным испытаниям «заряженной» модификации внедорожника Defender нового поколения — с двигателем V8. Об этом сообщает Autocar, который опубликовал фотографии тестового прототипа автомобиля.

Ранее появились слухи, что самую мощную версию Defender могут оснастить 4,4-литровым двигателем BMW с двумя турбинами, который ставят на кроссовер X5 M. Британцы и немцы заключили соглашение о техническом сотрудничестве летом 2019 года. В его рамках объединят усилия в разработке электрифицированных силовых установок следующего поколения. При этом не исключено, что партнерство расширится и в области традиционных двигателей внутреннего сгорания.

В то же время Autocar утверждает, что на новом Defender на данный момент обкатывают прежний пятилитровый V8 от внедорожника Range Rover SVR, на котором он выдает 575 лошадиных сил. При этом на Defender, как ожидается, отдачу агрегата снизят примерно до 500 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Defender 2020

Новый Land Rover Defender получит заряженную версию

25 октября 2019
Land Rover Defender 2020

Defender возродился

11 сентября 2019

Land Rover Defender готовится к премьере

29 августа 2019
Land Rover Defender

Появились подробности о новом Land Rover Defender

08 августа 2019

Новый Land Rover Defender получит восьмиместную версию

03 июля 2019
Land Rover Defender

В Сети появились «шпионские» снимки нового Land Rover Defender

04 октября 2018

 Новости Land Rover Defender 110

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"
KIA Soul - kia soul 2020 стал участником свадебных кортежей
Тест драйв
29 апреля 2020

KIA Soul
"KIA Soul стал участником свадебных кортежей"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 хаски-шеринг
Автопутешествия
27 апреля 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"Хаски-шеринг"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 королевство за семью печатями
Тест драйв
24 апреля 2020

Hyundai Genesis G90
"Королевство за семью печатями"

Написано новостей:

2 5 7 6 9