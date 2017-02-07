Пресс-служба британской компании Land Rover анонсировала появление на российском рынке новой специально модификации внедорожника Range Rover Sport.

Британский автопроизводитель расширил линейку модификаций внедорожника Range Rover Sport на российском рынке, однако ненадолго. Российским клиентам компании будет предложено всего 70 таких автомобилей.

Моторная гамма новинки ограничена тремя двигателями – в комплектации HSE под капотом внедорожника может быть установлен либо бензиновый SDV6, либо дизельный TDV6, для комплектации HSE Dynamic предусмотрен единственный и безальтернативный бензиновый V6.

В «базе» Range Rover Sport 2017 модельного года поставляется с системой контроля полосы движения, системой экстренного торможения, независимой пневматической подвеской, системой бесконтактного открытия двери багажного отделения, а также с информационно-развлекательынм комплексом InControl Touch Pro. Последний работает в паре с расширенным 10-дюймовым сенсорным экраном, на который переместилось часть элементов управления с центральной панели.

Кроме того, в комплектацию внедорожника включены пакеты опций InControl Connect Pro и «Инновации», в состав которых входят: виртуальная приборная панели с 12,3-дюймовым TFT-экраном, сдвижная панорамная крыша с электрическим приводом, а также 825-ваттная аудиосистема от компании Meridian Audio с комплектом из 19-ти динамиков, система кругового обзора с отдельным омывателем для камеры заднего вида.

Как отмечают в компании, автомобиль оснащается целым спектром электронных ассистентов и систем безопасности, среди которые отдельного внимания заслуживает система Advanced Tow Assist, которая помогает водителю при езде с присоединенным трейлиром или прицепом. Она способна в автоматическом режиме корректировать направление движения автомобиля с помощью системы Terrain Response 2.

Спецверсия Range Rover Sport станет доступна россиянам в течение этого месяца, а его начальная стоимость составит 5 195 000 рублей.