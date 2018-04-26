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26 апр 2018

Lexus представил новый ES: ждем в России осенью!

Lexus представил новый ES: ждем в России осенью!
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Пекине Lexus представил новое поколение переднеприводного седана ES. Впервые машина станет глобальной: кроме Северной Америки и Азии седан будет продаваться и в Европе, где заменит заднеприводный GS.

Новое поколение Lexus ES построено на платформе GA-K семейства TNGA с задней многорычжной подвеской и сниженным центром тяжести, то есть, традиционно седан базируется на той же базе, что и Toyota Camry.

Со сменой поколений у Lexus ES на 50 мм выросла колесная база (до 2870 мм), в длину машина прибавила 65 мм (4980 мм), в ширину — 45 мм (1865 мм), но при этом седан стал ниже предшественника на 5 мм. Но на пространстве над головами пассажиров это сказаться не должно: сиденья в салоне также установлены ниже.

Дизайн машины выполнен в одном стиле с флагманским Lexus LS, в самой компании его называют «провокационная элегантность», хотя, честно говоря, ни провокации ни элегантности в ES не видно и машина выглядит как классический седан бизнес-класса.

Интерьер выполнен в едином стиле с другими новыми моделями Lexus, но у ES ему придан более спортивный облик за счет декоративных вставок. На некоторых рынках уже в базовой версии седан будет поставляться с мультимедийной системой с 8-дюймовым широкоформатным монитором, который выглядит продолжением козырька приборной панели.

Впервые в гамме появилась версия F-Sport (на фото), которая отличается агрессивным аэродинамическим обвесом, большими колесами и иными акцентами в отделке салона.

В США седан будет предлагаться с модернизированным 3,5-литровым V6 мощностью 306 л.с., но для российского рынка его дефорсируют до 250 л.с. На нашем рынке также будут доступны и версии с 4-цилиндровыми моторами, но информации о них пока нет.

Продажи нового поколения Lexus ES на российском рынке начнутся в сентябре, причем до нас седан «доедет» раньше, чем до Европы: там он появится только в конце года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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