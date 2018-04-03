Российский рынок на подъеме и автомобильные компании начинают возвращать к нам модели, продажи которых были прекращены из-за кризиса. Так Lexus возобновил продажи седана IS.

Правда, если раньше машина была доступна с тремя вариантами силовой установки (включая гибридную), то теперь она продается только в версии IS300. Под капотом находится 2-литровый турбодвигатель мощностью 245 л.с., момент на задние колеса передается через 8-ступенчатый «автомат».

Уменьшилось и число комплектаций, теперь их всего четыре: Comfort, Executive, Executive 2 и F Sport Executive. Базовая комплектация (2 299 000 рублей) включает в себя светодиодные фары, комбинированную отделку салона кожей и тканью, мультимедийную систему с 10,3-дюймовым широкоформатным экраном, климат-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой.

Комплектации Executive и Executive 2 стоят 2 609 000 рублей и отличаются лишь вставками в салоне. Дополнительно к базовой комплектации здесь есть кожаная обивка сидений, 2-зонный климат-контроль, парктроники и датчик дождя.

Наконец топовая версия F Spot Executive отличается оформлением (иные бамперы, радиаторная решетка, шильдики). В салоне установлены передние сиденья с развитой боковой поддержкой, в комплектацию входит премиальная аудиосистема Mark Levinson с 15 динамиками.

По сравнению со своими европейскими конкурентами (BMW 3-й серии, Mercedes-Benz C-класса и Jaguar XE) Lexus IS получился дешевле. Однако европейские производители предлагают более широкую гамму двигателей и опций.