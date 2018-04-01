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1 апр 2018

Lexus IS научили добывать криптовалюту

Lexus IS научили добывать криптовалюту
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный спорт-седан Lexus IS получил инновационную функцию майнингакриптовалют.

Инженеры Lexus разработали специальное расширение для бортовой мультимедийной системы, которое позволяет автомобилю добывать 10 самых популярных «коинов».

Производительность встроенной в Lexus IS криптовалютной «фермы» зависит от скорости движения: чем быстрее едет спорт-седан, тем больше «валюты»  создает система. Добытой таким образом криптовалютой можно будет также расплатиться за техобслуживание автомобиля в сервисных центрах Lexus. 

Данная информация является первоапрельской шуткой. Lexus IS не обладает технологией майнингакриптовалют.

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При написании новости использовалась информация:
Lexus

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