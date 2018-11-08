Новый Lincoln Aviator предложит послушать симфонический концерт

Если вы устали от скучных звуков зуммеров и датчиков автомобиля, то взгляните на новый Lincoln Aviator, где вопрос решен самым радикальным образом. Нет, звуки никуда не исчезли, просто теперь их исполняет симфонический оркестр

С технической точки зрения все стандартно - в базовой версии внедорожник предложит задний привод и 6-цилиндровый битурбомотор. Кроме того, на базе этого двигателя также запланирован подзаряжаемый гибрид. Но это не является главным пунктом этого автомобиля, ибо в нем рулят "фишки". Одна из них - система Suspension Preview Technology, которая сканирует покрытие перед машиной и адаптивно меняет настройки ходовой, чтобы машина предельно аккуратно проходила дорожные неровности.

Однако вернемся к звуку. Здесь видно хорошо, что компания взялась за это дело всерьез. Для начала стоит уточнить, что им занимался человек со специальной должностью - супервизор автомобильной гармонии в Lincoln. По заявлению Дженнифер Прескотт (именно так зовут этого человека): "Для нас это совершенно новый шаг - введение настоящей музыки в мир автомобильных звуков. Мы всегда думаем о роскоши и это способ поднять бренд Lincoln на более высокий уровень".

Lincoln работал в сотрудничестве со всемирно известным симфоническим оркестром Детройта, создавая серию звуков для нового Aviator. Итогом стала запись более 125 музыкальных сигналов, которые превратились в 6 сэмплов, которые будут озвучивать критичные и некритичные ситуации. Так что если Вы забыли закрыть лючок бензобака, то будьте готовы услышать джем на саксофоне.