Автомобильный портал Motorpage
15 июл 2019

Мы- Mini и мы отказываемся от традиционных двигателей, но лишь через десять лет

Мы- Mini и мы отказываемся от традиционных двигателей, но лишь через десять лет
Автор фото: фирма-производитель

Совсем недавно компания MINI представила первый серийный электромобиль марки – хэтчбек Cooper SE, но уже запланирован полный отказ от ДВС и перевод на электротягу всего модельного ряда марки.

Как рассказал член совета директоров BMW Петер Шварценбауэр, ответственный за британскую марку, это может произойти в 2030 году.  Топ-менеджер сообщил, что  интерес клиентов к электромобилям будет расти и дальше из-за постоянно ужесточающихся экологических норм и таких мер, как запрет въезда обычных машин в центры городов.

В тоже время Шварценбауэр заявил, что  в компании не планируют резко отказываться от двигателей внутреннего сгорания, так как спрос на машины с большим запасом хода остаётся высоким. Поэтому модели MINI будут переводить на электротягу постепенно.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mini Rocketman Concept 2012

MINI возродит Rocketman

11 июля 2019
Mini Cooper SE 2020

Представлен первый серийный электрический Mini

09 июля 2019
MINI Cooper SE 2020

Электрический Mini был представлен необычным образом

04 июня 2019

Mini показывают мощь

16 мая 2019
Mini Cooper JCW GP 2020

Новый Mini Cooper JCW GP засняли во время тестов на "Нюрбургринге"

26 апреля 2019
MINI Clubman 2020

MINI Clubman обновился

17 апреля 2019

 Новости MINI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 вид спереди Тест драйв
15 июля 2019

Lada Granta Cross
"Почему Lada Granta Cross может обеспечить дилерам горячие денечки"
Audi A5 - audi a5 coupe 2017 полет на предельно малой
Тест драйв
12 июля 2019

Audi A5
"Полет на предельно малой"
Mercedes-Benz GLC - mercedes-benz glc 2020 кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга mercedes-benz glc и glc coupe
Тест драйв
10 июля 2019

Mercedes-Benz GLC
"Кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 по огненной земле
Автопутешествия
08 июля 2019

Skoda Kodiaq
"По огненной земле"

Написано новостей:

2 3 7 7 1