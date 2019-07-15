Мы- Mini и мы отказываемся от традиционных двигателей, но лишь через десять лет

Совсем недавно компания MINI представила первый серийный электромобиль марки – хэтчбек Cooper SE, но уже запланирован полный отказ от ДВС и перевод на электротягу всего модельного ряда марки.

Как рассказал член совета директоров BMW Петер Шварценбауэр, ответственный за британскую марку, это может произойти в 2030 году. Топ-менеджер сообщил, что интерес клиентов к электромобилям будет расти и дальше из-за постоянно ужесточающихся экологических норм и таких мер, как запрет въезда обычных машин в центры городов.

В тоже время Шварценбауэр заявил, что в компании не планируют резко отказываться от двигателей внутреннего сгорания, так как спрос на машины с большим запасом хода остаётся высоким. Поэтому модели MINI будут переводить на электротягу постепенно.