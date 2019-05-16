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16 май 2019

Mini показывают мощь

Mini показывают мощь
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI представила модернизированные «заряженные» JCW-версии хэтчбека Clubman и кроссовера Countryman. Новинки получили существенно доработанный двигатель, что сделало их самыми мощными автомобилями в истории британской марки.

Оба автомобиля оснащены модернизированной «турбочетверкой», отдача которой повысилась с 231 л. с. и 350 Н•м крутящего момента до 305 сил и 450 Н•м. В частности, в моторе применили модифицированный коленчатый вал и систему охлаждения, а также новую выпускную систему. Мотор работает в паре только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Любопытно, что руководство марки приняло решение отказаться от версий автомобилей с механической трансмиссией.

Все доработки серьезно повлияли на динамику автомобилей. Новый MINI Clubman JCW способен набирать первую «сотню» за 4,9 сек., а Countryman JCW — за 5,1 секунды. Это на 1,4 и 1,5 сек. быстрее их предшественников. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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