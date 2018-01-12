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12 янв 2018

MINI представила обновленные хэтчбеки

MINI представила обновленные хэтчбеки
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI рассекретила обновленные трех- и пятидверные хэтчбеки, а также кабриолет. Обновление прошло под знаком патриотизма: в дизайне вовсю обыгрывается флаг Великобритании, «Юнион Джек».

Так все модели получили новые светодиодные фонари с графикой в стиле британского флага. Впервые подобное решение обыгрывалось на электрическом концепте MINI, который компания показывала в прошлом году.

Тема Union Jack продолжается в фактуре передней панели, на крыше кабриолета и даже колесных колпачках. Из других видимых изменений: новые светодиодные фары с матричными секциями дальнего света в топ-версиях.

После обновления MINI лишился 1,2-литрового 3-цилиндрового двигателя, его место занял 1,5-литровый турбоагрегат дефорсированный до 75 л.с. для версии First One и до 102 л.с. в просто One. Впрочем, для нас это безынтересная информация: в Россию поставляются только мощные варианты начиная от Cooper. А о том, что «автомат» в MINI заменили на роботизированную коробку с двумя сцеплениями было объявлено еще в декабре.

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MINI

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