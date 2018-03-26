Компания Mazda постепенно дистанцируется от массового сегмента все ближе пододвигаясь к премиуму. Объясняется это тем, что высоких цифр продаж японцам достигнуть не удается, а значит приходить «бить» чем-то другим.

Например у топовой версии обновленной Mazda6 в отделке применен редкий японский орех. А следующее поколение Mazda3, которое может быть представлено еще до конца этого года, сможет похвастать виртуальной приборной панелью.

Графика тут, конечно, попроще, чем у того же Volkswagen и пока неизвестно можно ли будет ее настраивать под себя. На том фото, что опубликовано, в центре расположен спидометр, окаймленный кругом тахометра. Внизу разместились две небольших вспомогательных шкалы.

Облик новой Mazda3 можно проследить по концепту Kai, который компания показывала в прошлом году на автосалоне в Токио. Японцы остались верны стилю KODO, чтоб впрочем, не помешало выглядить Kai итальянской Alfa Romeo, которой бы ее хотели видеть фанаты.