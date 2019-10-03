Новая Mazda 3: только вышла, а уже отзывают

Компания Mazda объявила об отзыве в России хэтчбеков Mazda3 нового поколения из-за плохо закрепленного внутреннего зеркала заднего вида

Автомобили отправятся на сервис по причине некачественного клея, из-за которого стекло внутреннего зеркала заднего вида может «внезапно отсоединиться». Это может привести к снижению видимости и увеличению риска аварии. Всего будет отозвано 12 хэтчбеков Mazda3 нового поколения, которые были проданы с 30 июня по 24 июля 2019 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Mazda уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать к дилеруу. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На автомобилях заменят салонное зеркало с модифицированным клеевым составом.