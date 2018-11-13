Новая Mazda 3 получит гибридную установку

Демонстрация новой Mazda 3 состоится совсем скоро в ЛосАнджелесе - 28 ноября. Чем ближе становится эта дата, тем больше нам подкидывают новостей для размышления. В этот раз дело касается двигателей

Разумеется, хэдлайнером подкапотного пространства новой «Мазды» должен стать новый двигатель SkyActive-X - первый в мире массовый бензиновый двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, а не от свечей. Однако, как оказалось, нас ожидает еще кое-что интересное. Дело в том, что для новой «Трешки» анонсирован самый настоящий гибрид на литий-ионных батареях.

Что характерно, гибридная установка будет сочетаться с младшим мотором SkyActive-X, объемом два литра. Правда никаких других подробностей о гибриде не сообщается. Единственный момент, ходит слух, что по динамике гибридная версия «трешки» будет сопоставима с 2,5-литровой бензиновой, а по расходу топлива — с 1,5-литровой дизельной. Возможно, данное решение будет применяться и на других моделях марки, например на кроссовере CX-5.

Напомним, что ранее Mazda уже устанавливала гибридные моторы на третью модель. Например, еще в 2014 году компания представляла свои гибридные автомобили, где электрическая установка сочеталась с двигателем SKYACTIV-G объемом 2,0 литра.