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12 янв 2018

Mazda6 может получить полноприводную версию

Mazda6 может получить полноприводную версию
Автор фото: фирма-производитель

Впервые представители Mazda обмолвились о том, что обновленная «шестерка» может получит полный привод, обмолвились во время ее премьеры на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Однако дальше «программного заявления» дело не пошло.

Но на сайте Североамериканской администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) в рейтингах самых безопасных автомобилей неожиданно оказалась версия AWD (то есть полноприводная) седана. После того, как это обнаружили журналисты NHTSA убрала эту запись.

Конечно же, вероятнее всего, речь идет о технической ошибке, но в самой Mazda неожиданно заявили, что не собираются опровергать или подтверждать информацию, размещенную на сторонних ресурсах. При этом, поговаривают, что сюрпризом появившаяся информация для японцев не стала.

Версия с полным приводом серьезно помогла бы Mazda в борьбе за американского покупателя с такими бестселлерами рынка как Toyota Camry и Honda Accord. Кроме того, Mazda репозициниорала «шестерку» и называет ее «премиум-моделью», такой же как кроссовер CX-9. Действительно топовая версия обновленного седана получила богатое оснащение и дорогие материалы отделки.

В любом случае какой либо новой информации не стоит ждать раньше середины этого года, когда Mazda может анонсировать Mazda6 следующего модельного года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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