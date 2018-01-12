Впервые представители Mazda обмолвились о том, что обновленная «шестерка» может получит полный привод, обмолвились во время ее премьеры на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Однако дальше «программного заявления» дело не пошло.

Но на сайте Североамериканской администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) в рейтингах самых безопасных автомобилей неожиданно оказалась версия AWD (то есть полноприводная) седана. После того, как это обнаружили журналисты NHTSA убрала эту запись.

Конечно же, вероятнее всего, речь идет о технической ошибке, но в самой Mazda неожиданно заявили, что не собираются опровергать или подтверждать информацию, размещенную на сторонних ресурсах. При этом, поговаривают, что сюрпризом появившаяся информация для японцев не стала.

Версия с полным приводом серьезно помогла бы Mazda в борьбе за американского покупателя с такими бестселлерами рынка как Toyota Camry и Honda Accord. Кроме того, Mazda репозициниорала «шестерку» и называет ее «премиум-моделью», такой же как кроссовер CX-9. Действительно топовая версия обновленного седана получила богатое оснащение и дорогие материалы отделки.

В любом случае какой либо новой информации не стоит ждать раньше середины этого года, когда Mazda может анонсировать Mazda6 следующего модельного года.

