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7 дек 2022

Mazda MX-5 станет гибридным спорткаром

Mazda MX-5 станет гибридным спорткаром
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda уже обдумывает перспективы нового поколения культового спорткара MX-5 в свете скорого вступления в силу норм «Евро-7»

Официально о появлении гибридной силовой установки никто не говорит. С другой стороны, на днях топ-менеджер Mazda Ясухиро Аояма зявил в интервью западной прессе, что новые экологические нормы неминуемо повлияют на конструкцию спорткара – внедрение гибридных технологий в такой обстановке выглядит самым логичным вариантом.

Интересно, но Аояма также добавил, что, несмотря на изменения компоновки, перед инженерами стоит важная задача – сохранить главные черты модели – низкий вес и хорошую управляемость. Вероятнее всего, выход новой MX-5 совпадёт по времени с вступлением в силу норм «Евро-7», которое запланировано на июль 2025 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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