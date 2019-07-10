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10 июл 2019

В Италии построили курорт для фанатов Mazda MX-5

В Италии построили курорт для фанатов Mazda MX-5

В 32 километрах от города Перуджи в центральной Италии открылся отель Miataland, в котором находится крупнейшая частная коллекция родстеров Mazda MX-5 Miata

На территории отеля в деревянном сарае хранится более 40 экземпляров Mazda MX-5 всех четырёх поколений. В коллекции есть и редкие заводские спецверсии для Европы, США и Японии, а также доработан¬ные машины – с моторами V8 или с кузовом в стиле Ferrari 250 GTO (который теперь нельзя копировать в Италии).

Любопытно, что все номера отеля названы в честь цветов, которыми окрашивались Mazda MX-5. Ключи для комнат напоминают ключи зажигания японских родстеров. Для отдыхающих доступна библиотека, опять же тематическая по Mazda. К слову, клиент при покупке номера получает дополнительный бонус- 60-кило¬метровая поездка на одном из доступных для проката родстеров Mazda MX-5.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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