Автомобильный портал Motorpage
25 фев 2026

Секретный эксперимент Mazda с V6 едва не изменил историю MX-5

Секретный эксперимент Mazda с V6 едва не изменил историю MX-5
Автор фото: фирма-производитель

Родстер Mazda MX-5 мог пойти по совершенно иному пути развития еще в начале двухтысячных годов. Как стало известно, инженеры Mazda втайне построили прототип MX-5 с 6-цилиндровым двигателем, однако проект так и не добрался до конвейера

О необычном эксперименте рассказал Кристиан Шульце, директор по исследованиям и разработкам Mazda. По его словам, около 20 лет назад группа инженеров установила под капот MX-5 атмосферный V6 объемом 2,5 литра. Предположительно, речь идет о моторе семейства K, который в разных версиях развивал от 164 до 200 л.с.

Однако двигатель оказался слишком большим для компактного моторного отсека MX-5. Вторым критическим фактором стала масса. Более тяжелый V6 смещал баланс автомобиля, а Mazda не была готова жертвовать управляемостью и идеей легкого родстера ради прироста мощности. В итоге, проект остался на стадии прототипа и был закрыт.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
AutoExe Mazda CX-60 Active Xross

Японцы из AutoExe представили Mazda CX-60 для бездорожья

15 января 2026
Mazda FD RX-7

Mazda RX-7, стилизованный под Porsche, оказался никому не нужным

25 ноября 2025
Mazda Vision X-Coupe Concept (2025)

Mazda показала гибрид с роторным мотором и умный хэтчбек

30 октября 2025
Mazda

Mazda готовит новый фастбэк с роторным мотором

15 октября 2025
Mazda EZ-60 (2025)

Mazda вывела на рынок электрокроссовер EZ-60 с запасом хода 600 км

29 сентября 2025
Mazda CX-5 (2026)

Mazda представит новые гибриды, электромобили и спорткары до 2030 года

04 августа 2025

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 8 3