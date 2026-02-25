Секретный эксперимент Mazda с V6 едва не изменил историю MX-5

Родстер Mazda MX-5 мог пойти по совершенно иному пути развития еще в начале двухтысячных годов. Как стало известно, инженеры Mazda втайне построили прототип MX-5 с 6-цилиндровым двигателем, однако проект так и не добрался до конвейера

О необычном эксперименте рассказал Кристиан Шульце, директор по исследованиям и разработкам Mazda. По его словам, около 20 лет назад группа инженеров установила под капот MX-5 атмосферный V6 объемом 2,5 литра. Предположительно, речь идет о моторе семейства K, который в разных версиях развивал от 164 до 200 л.с.

Однако двигатель оказался слишком большим для компактного моторного отсека MX-5. Вторым критическим фактором стала масса. Более тяжелый V6 смещал баланс автомобиля, а Mazda не была готова жертвовать управляемостью и идеей легкого родстера ради прироста мощности. В итоге, проект остался на стадии прототипа и был закрыт.