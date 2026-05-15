15 май 2026

Mazda не спешит выпускать электромобили и делает ставку на гибриды

Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda отложила запуск своей первой электрической модели, дебют которой ожидается в 2027 году. Теперь марка сосредоточится на разработке гибридов

Такое решение было озвучено главой компании Масахиро Моро, который отметил, что Mazda изначально осторожно подходила к теме электромобилей и не вкладывала значительные средства в производственные мощности. Сейчас же инвестиции в это направление сократились почти в два раза: с 12,5 до 7,5 млрд долларов.

По мнению руководства бренда, спрос на гибриды остается достаточно высоким, а их рентабельность заметно лучше по сравнению с электрокарами. В ближайшее время компания представит гибридную версию Mazda CX-5. Кроме того, подтверждено возвращение компактного кроссовера Mazda CX-3, который также, вероятно, получит гибридную силовую установку. А вот электрокар, вероятнее всего, появится не раньше 2030 года.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

