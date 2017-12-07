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7 дек 2017

Опасные пиропатроны: их нашли в Mercedes-Benz E-класса

Опасные пиропатроны: их нашли в Mercedes-Benz E-класса
Автор фото: фирма-производитель

Пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности стоят практически в любом автомобиле: в первые мгновения после аварии они срабатывают, натягивают ремни безопасности и таким образом снижают риск получения травм пассажирами. Поэтому их роль очень важна.

У Mercedes-Benz E-класса с безопасностью все в порядке, все ж как никак «отличник» краш тестов Euro NCAP, однако инженеры компании выявили вероятность установки дефектных пиропатронов на некоторые из автомобилей. Проданных, в том числе, и в России.

Под сервисную кампанию подпало 96 автомобилей, произведенных в период с 2016 г. по 2017 г. Причиной отзыва является существующая вероятность того, что на некоторых автомобилях Mercedes-Benz E-Class соотношение смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации.

В рамках отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнена замена соответствующего ремня безопасности для заднего левого сиденья. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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