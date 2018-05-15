Обычно ателье Brabus «накачивает» мускулы моделям Mercedes-Benz, причем неважно что это: спортивное купе или пикап, но внезапно в Боттропе задумались и об интересах клиентов, которые покидают дороги с твердым грунтом.

Так на свет появился пакет доработок и без того экстремального Mercedes-Benz G500 4x42. Brabus 550 4x42 получил два шноркеля из карбона, углепластиковые воздухозаборник на капоте, расширители колесных арок, «кенгуруятник», лебедку, а также экспедиционный багажник и выдвижные пороги с электроприводом. Естественно, машина получила внедорожные шины.

Мощность 421-сильного двигателя в Brabus увеличили до 500 л.с. заменив турбины на более производительные, поменяв программу управления, установив собственные впуск и выпуск. До 100 км/ч внедорожник может разогнаться за 6,7 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

За Brabus 550 Adventure 4x42 придется выложить 540 тысяч евро, что примерно в 2,5 раза дороже, чем стоил донор до его снятия с производства.