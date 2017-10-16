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16 окт 2017

Экстремальный «Гелик» снимают с производства

Экстремальный «Гелик» снимают с производства
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz приняла решение прекратить производство экстремальной версии внедорожника G500 4x42. Заказы на эту модель в компании будут принимать до конца октября, а после их выполнения модель окончательно станет частью автомобильной истории.

Напомним, что экстремальный «Гелик» создан на базе версии G500 с 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 421 л.с. Машина получила портальные мосты, сдвоенные амортизаторы, а ее дорожный просвет был увеличен до 450 мм. Несмотря на такие параметры разгон до 100 км/ч у G500 4x42 занимает всего 7,4 секунды.

В следующем году Mercedes-Benz представит новое поколение Gelandewagen. Стилистистически оно практически не изменится. Сохранит машина и рамную конструкцию. Внедорожник станет длиннее и шире. При этом масса машины уменьшится благодаря широкому использованию алюминия  в конструкции. Не исключено, что в новом поколении внедорожник также получит версию 4x42, но произойдет это точно не в ближайшие годы.
 

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При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

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