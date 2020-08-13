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13 авг 2020

Mercedes-Benz отзывает новые Гелендвагены

Mercedes-Benz отзывает новые Гелендвагены
Автор фото: фирма-производитель

В России отзывают 1644 внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Проблема кроется в возможной неисправности дифференциала

Как сообщает Росстандарт, под сервисную кампанию попадают модели, выпущенные в период с мая 2018 года по сентябрь 2019-го. Причиной отзыва является «возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала». На всех подлежащих отзывной кампании автомобилях будут проверены и при необходимости заменены исполнительные элементы блокировок дифференциала.

Проверить машину на предмет отзыва можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру. В дополнение к этому немецкая компания отзывает микроавтобусы Vito, но всего лишь два экземпляра, проданных в июле 2018 года. На них может некорректно работать программное обеспечение блока управления двигателем. Последствия не уточняются, но лучше обновить ПО у дилера. Ремонт в обоих случаях проведут бесплатно для владельцев.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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