Mercedes-Benz представил финальный «Гелик»

Mercedes-Benz представил прощальную версию рамного внедорожника G-Class в модификации с мотором V8. Уже в следующем году машину снимут с конвейера, так как под экологические нормы такие версии внедорожника уже не укладываются

Собственно, про техническую составляющую все понятно – четырехлитровый турбированный мотор развивает 416 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач.

Отличия от обычного G-Class – особые оттенки в палитре цветов кузова - Obsidian Black (черный металлик), Opalith White Magno (белый перламутровый) и Olive Magno (серо-зеленый металлик). Другие особенности спецверсии — 20-дюймовые легкосплавные колесные диски AMG со сдвоенными спицами и эмблемки в виде литеры G на дверных ручках.