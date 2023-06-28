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28 июн 2023

Mercedes-Benz представил финальный «Гелик»

Mercedes-Benz представил финальный «Гелик»
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz представил прощальную версию рамного внедорожника G-Class в модификации с мотором V8. Уже в следующем году машину снимут с конвейера, так как под экологические нормы такие версии внедорожника уже не укладываются

Собственно, про техническую составляющую все понятно – четырехлитровый турбированный мотор развивает 416 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач.

Отличия от обычного G-Class – особые оттенки в палитре цветов кузова - Obsidian Black (черный металлик), Opalith White Magno (белый перламутровый) и Olive Magno (серо-зеленый металлик). Другие особенности спецверсии — 20-дюймовые легкосплавные колесные диски AMG со сдвоенными спицами и эмблемки в виде литеры G на дверных ручках.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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