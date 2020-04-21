Mercedes отправит на сервис 500 «Гелендвагенов» в России

Внедорожники Mercedes-Benz G-Class нового поколения отзовут из-за неправильной электропроводки в передних дверях

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 494 внедорожников G-Class нового поколения, выпущенных с мая по ноябрь 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. «Причиной отзыва транспортных средств являются жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом», — отмечено в сообщении.

Mercedes сообщит владельцам потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На сервисе у внедорожников изменят прокладку жгутов проводки, а в случае их повреждения произведут замену.