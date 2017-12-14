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14 дек 2017

Рассекречен интерьер нового «Геландвагена»

Рассекречен интерьер нового «Геландвагена»
Автор фото: фирма-производитель

По многочисленным шпионским фотографиям мы уже знаем, что внешне новое поколение Mercedes-Benz G-класса практически не изменится. Машина сохранит свои угловатые формы, за что в народе получила прозвища «квадрат» и «кирпич». А вот интерьер машины преобразиться полностью.

«Гелик» уже дано не работяга и не военный: основной спрос приходится на дорогие версии, причем, несмотря на то, что машина существенно не меняется десятилетями, он только усиливается. Поэтому внешность внедорожника решили не трогать, а вот салон полностью переработать, чтобы сделать его более современным и комфортным.

В Mercedes-Benz немного сохранили духа консерватизма: спидометр и тахометр остались здесь обычными, аналоговыми, но они стали частью большого широкоформатного экрана, который визуально объединен с еще одним экраном на центральной консоли, которая отвечает за информационно-развлекательные функции. Ниже остался блок с тремя большими клавишами включения блокировок, а вот все остальное уже выполнено в современном духе. Самое заметное изменение: на центральном тоннеле больше нет селекотра режимов работы АКП: он переехал под руль.

В компании серьезно поработали над качеством материалов отдели интерьера, хотя дух покорителя бездорожья любой сложности в машине остался. Интересно, что в компании особо отмечают тот факт, что инженеры долго трудились над тем, чтобы сохранить лязгающий звук при открытии и закрытии дверей: качество настолько выросло, что машина едва не лишилась одной из своих фамильных черт.

Салон стал просторнее: место для коленей задних пассажиров увеличилось на 150 мм, больше стало пространства и в плечах. Также, новое поколение Mercedes-Benz G-класса получило полностью новые сиденья.
 

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При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

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