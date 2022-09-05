Взгляните на уникальный Mercedes Geländewagen

Модификаций внедорожника G-класса всегда существовало великое множество – с открытым кузовом, с закрытым; трехдверные и пятидверные и т.д. Специальный G-класс создавали даже для Папы Римского – там задняя часть была выполнена в виде высокой остекленной бронированной кабины, дабы каждый желающий мог увидеть понтифика

Наш сегодняшний экземпляр несколько меркнет на форе «Папамобиля», но это не делает его менее интересным. Встречайте – Mercedes G-класс для армии Сингапура. Его особенность – полностью открытый кузов – без дверей и лобового стекла. Сообщается, что именно этот автомобиль (а его недавно выставили на торги английского аукциона Collecting Cars) использовался для перевозки парадных расчетов.

Внедорожник укомплектован 2,4-литровым дизелем на 71 л.с. в сочетании с четырёхступенчатой механической коробкой. Трансмиссия предусматривает также блокировку заднего дифференциала.