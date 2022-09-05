Автомобильный портал Motorpage
5 сен 2022

Взгляните на уникальный Mercedes Geländewagen

Взгляните на уникальный Mercedes Geländewagen

Модификаций внедорожника G-класса всегда существовало великое множество – с открытым кузовом, с закрытым; трехдверные и пятидверные и т.д. Специальный G-класс создавали даже для Папы Римского – там задняя часть была выполнена в виде высокой остекленной бронированной  кабины, дабы каждый желающий мог увидеть понтифика

Наш сегодняшний экземпляр несколько меркнет на форе «Папамобиля», но это не делает его менее интересным. Встречайте – Mercedes G-класс для армии Сингапура. Его особенность – полностью открытый кузов – без дверей и лобового стекла.  Сообщается, что именно этот автомобиль (а его недавно выставили на торги английского аукциона Collecting Cars) использовался для перевозки парадных расчетов.

Внедорожник укомплектован 2,4-литровым дизелем на 71 л.с. в сочетании с четырёхступенчатой механической коробкой. Трансмиссия предусматривает также блокировку заднего дифференциала.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Гелендваген будут обновлять

10 декабря 2021
Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz разрабатывает армейский «Гелик»

04 октября 2021
Mercedes-Benz G-Class (2019)

«Гелики» выведут в отдельный суббренд

28 октября 2020
Mercedes-Benz G-Class (2019)

Mercedes-Benz отзывает новые Гелендвагены

13 августа 2020
Mercedes-Benz G-Class

Mercedes отправит на сервис 500 «Гелендвагенов» в России

21 апреля 2020
Mansory Mercedes-AMG G 63

Знаменитый «Гелик» стал пикапом

05 марта 2020

 Новости Mercedes-Benz G-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 8 5