Mercedes-Benz S-класса мог получить 18-цилиндровый двигатель. Однако, не вышло

Немножко истории. Ещё в 90-х годах компания Mercedes-Benz всерьёз обдумывала проект мотора с 18 цилиндрами — на два больше, чем у нынешнего Bugatti Chiron. Легендарный W140 седан мог стать мощнее всех нынешних представителей семейства

Атмосферный двигатель объёмом 8,0 литров планировалось сконструировать из компонентов шестицилиндровых моторов, скомпоновав их по схеме W18 с углом развала 75,5 градуса. Тем самым компания получила бы компактный силовой агрегат не длиннее тогдашних «шестёрок», но заметно более объёмный и эффективный. Предполагалось, что двигатель с обозначением M216 будет у модификации Mercedes-Benz S-класса с индексом 800 SEL, а сам мотор планировалось выпускать в двух вариантах мощности.

Младший должен был развивать около 500 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а назначить главой семейства S-класса собирались версию с 680 л.с. и 800 Нм. Однако дальше стадии чертежей проект не пошёл: в руководстве компании посчитали, что отдачи 12-цилиндрового двигателя объёмом 6,0 литра будет достаточно как для гражданских автомобилей, так и для спорткаров.