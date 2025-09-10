«Интерьер из 1995-го»: дизайн-директор Mercedes раскритиковал концепты Audi и BMW

На автосалоне в Мюнхене внимание публики было приковано не только к новым электрокарам немецкой «большой тройки», но и к их интерьерным решениям в концептах. Однако комментарии шеф-дизайнера Mercedes Гордена Вагенера добавили “огонька” в привычное противостояние брендов

Вагенер назвал салон концепта Audi C «устаревшим», сравнив его с дизайном середины 90-х. По его словам, интерьер предлагает слишком мало технологий, а небольшой экран лишь подчеркивает «ощущение маленькой машины».

Досталось и BMW Neue Klasse iX3. Вагенер раскритиковал решение с выводом “приборки” на нижнюю часть лобового стекла. Он отметил, что данные оказываются слишком далеко от глаз водителя, выглядят мелкими и требуют обязательного дублирования на сенсорном экране. «Это не интуитивно и усложняет интерфейс», — подчеркнул дизайнер.

Вместо этого он обозначил собственное видение будущего салонов автомобилей. Он считает, что главной “фишкой” должно стать голосовое управление в связке с крупными дисплеями. По мнению Вагенера, именно такой подход обеспечит и технологичность, и удобство.

