Эксклюзивный Mercedes-AMG GT2 Edition W16 не получит двигатель W16

Как могло показаться из названия модели, спорткар оснастят монструозным W16, но реальность ровно в два раза проще

Спорткар получит 4,0-литровый V8 с двумя турбинами. Его мощность – 818 л.с. и 1000 Нм. крутящего момента. Однако при активации режима Push2Pass отдача двигателя кратковременно увеличивается еще на 98 л.с. и 200 Нм. В паре с мотором работает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач, которая передает крутящий момент на задние колеса.

Mercedes-AMG GT2 Edition W16 – это самый мощный клиентский спорткар в истории бренда, который создавался исключительно для трека. Всего будет выпущено 30 экземпляров по цене от 679 000 евро (примерно 64 млн рублей).