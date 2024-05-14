Mercedes-Benz C-Class и GLC улучшили мультимедийную систему и окрасили в новые цвета

Компания Mercedes-Benz представила слегка обновленные модели C-Class и GLC. Автомобилям доработали оснащение, но самое главное - оснастили улучшенной мультимедийной системой MBUX

Теперь она поддерживает сеть 5G и получила возможность устанавливать сторонние приложения через онлайн-магазин Mercedes me Store, как на смартфоне. Таким образом, это расширит мультимедийные возможности системы за счет онлайн-стримингов видео и музыки. Отмечается, что одним кликом можно персонализировать настройки систем автомобиля, например, автоматическое включение климат-контроля с заданной температурой, музыкального сопровождения и подсветки в зависимости от выбранных сценариев.

Помимо этого, для GLC доступен цифровой ключ, который работает через приложение на смартфоне. Им можно делиться с другими пользователями автомобиля. Также кроссовер получил новый зеленый оттенок кузова, а C-Class - серый. Салон обеих моделей предложат с полной отделкой из экологичной кожи.