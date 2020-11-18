Mercedes анонсировал премьеру нового Maybach на базе S-Class

Новый седан Mercedes-Maybach S-Class представят до конца ноября и укомплектуют многочисленными функциями комфорта

Компания Mercedes-Benz представит роскошную модификацию седана S-Class, которая выйдет под брендом Maybach, 19 ноября. Также немцы опубликовали тизерное изображение новинки, на котором можно увидеть двухцветный кузов с разделительной линией и знаменитый шильдик на задних стойках.

Новинка получит увеличенную колесную базу (+18 см) по сравнению со стандартным S-Class. Благодаря этому значительно увеличится пространство для ног задних пассажиров. Кроме этого машину укомплектуют креслами с функцией массажа, а также дополнительным подогревом для шеи и плеч.

По неофициальным данным, в гамму моторов новинки войдет 6,0-литровый бензиновый двигатель V12. Мощность агрегата составит 630 лошадиных сил. Также не исключается появления 4,0-литрового агрегата V8 с отдачей 503 лошадиные силы. Не исключается и появления гибридной модификации седана.