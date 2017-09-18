Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2017

Mitsubishi Outlander Sport начнут собирать в России

Mitsubishi Outlander Sport начнут собирать в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi с ноября запустит полноценное производство внедорожников Pajero Sport нового поколения на заводе ПСМА Рус в Калуге. Об этом в ходе пресс-концеренции заявил президент компании Осаму Масука.

В России будут собирать только дизельные варианты этого внедорожника. Производственный план предусматривает сборку до 7000 автомобилей этой модели в год. О том изменятся ли цены или нет ничего неизвестно. Однако, скорее всего, они останутся прежними (от 2 399 000 за базовую версию с «механикой»). Выбор именно дизельной версии обусловлен тем, что на нее, по словам Масуки, приходится до 90 процентов всех продаж этой модели.

В этом году на российском рынке компания планирует реализовать 30 тысяч автомобилей, подняв на десять тысяч автомобилей свой более ранний прогноз. Постепенно японцы планируют расширять модельный ряд в России, одновременно загружая производственные мощности ПСМА Рус, которые на сегодняшний день составляют 40 тысяч автомобилей в год.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi Pajero Sport 2017

Mitsubishi возобновит сборку Pajero Sport в России

06 июня 2017
Mitsubishi Pajero Sport 2017

Российская премьера дизельного Mitsubishi Pajero Sport

20 марта 2017

Mitsubishi расширит моторную гамму российской версии Pajero Sport

18 января 2017

Mitsubishi назвал российские цены на новое поколение Pajero Sport

18 июля 2016

Новый Mitsubishi Pajero Sport выходит на российский рынок

11 июля 2016
Mitsubishi Pajero Sport 2016 вид спереди

В Калуге будут выпускать только одну модель японского бренда Mitsubishi

18 апреля 2016

 Новости Mitsubishi Pajero Sport

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar F-Pace, Lexus RX - сравнительный тест jaguar f-pace 2016 и lexus rx 2016. оптический обман Сравнительный тест
18 сентября 2017

Jaguar F-Pace, Lexus RX
"Оптический обман"
KIA Mohave - kia mohave 2018 оседлать бронтозавра
Тест драйв
15 сентября 2017

KIA Mohave
"Оседлать бронтозавра"
- suzuki gsx-s1000f abs в овечьей шкуре
Мотоциклы
14 сентября 2017


"В овечьей шкуре"
Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим
Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"

Написано новостей:

1 9 7 1 6