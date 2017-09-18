Компания Mitsubishi с ноября запустит полноценное производство внедорожников Pajero Sport нового поколения на заводе ПСМА Рус в Калуге. Об этом в ходе пресс-концеренции заявил президент компании Осаму Масука.

В России будут собирать только дизельные варианты этого внедорожника. Производственный план предусматривает сборку до 7000 автомобилей этой модели в год. О том изменятся ли цены или нет ничего неизвестно. Однако, скорее всего, они останутся прежними (от 2 399 000 за базовую версию с «механикой»). Выбор именно дизельной версии обусловлен тем, что на нее, по словам Масуки, приходится до 90 процентов всех продаж этой модели.

В этом году на российском рынке компания планирует реализовать 30 тысяч автомобилей, подняв на десять тысяч автомобилей свой более ранний прогноз. Постепенно японцы планируют расширять модельный ряд в России, одновременно загружая производственные мощности ПСМА Рус, которые на сегодняшний день составляют 40 тысяч автомобилей в год.

