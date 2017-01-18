Японская компания Mitsubishi планирует вывести на российский рынок дизельную модификацию внедорожника Pajero Sport.

Об этом стало известно в ходе отчетной пресс-конференции японского автопроизводителя. По словам официальных представителей Mitsubishi, моторная гамма российской версии японского внедорожника будет расширена за счет 2,4-литрового силового агрегата на тяжелом топливе с отдачей 181 л.с.. Как отмечают в компании, двигатель сертифицирован в соответствие с нормами экологического стандарта Евро-5.

В базовой комплектации такой двигатель будет поставляться с шестиступенчатой механической КПП. В более продвинутых версиях новый силовой агрегат будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП. Естественно, в список стандартного оснащения дизельной модификации Mitsubishi Pajero Sport войдет отечественная система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Новая версия японского кроссовера доберется до наших краев только к апрелю этого года. К сожалению, стоимость новинки объявлена не была – автопроизводитель опубликует полный прайс ближе к дате начала продаж.

Напомним, что новое поколение японского внедорожника вышло на российский рынок летом прошлого года. Серийное производство таких автомобилей для поставок в нашу страну было налажено на производственной площадке Mitsubishi в Таиланде. Интересно, что в компании планируют возобновить сборку Pajero Sport на заводе в Калуге.

На данный момент у официальных дилеров компании в России можно приобрести внедорожник в двух вариантах оснащения - Instyle и Ultimate. Начальная стоимость автомобиля составляет 2 799 990 рублей.