Российское отделение Mitsubishi неожиданно объявило о снижении цен на внедорожник Pajero Sport. Все версии и комплектации подешевели ровно на 200 тысяч рублей. В компании это объясняют локализацией производства машины на калужском заводе ПСМА Рус.

Однако Mitsubishi Pajero Sport с российской пропиской появятся не раньше конца года: сборка будет организована в ноябре. К тому же, у нас будут собирать только дизельные версии машины. Возможно, снижение цен связано со скорым появлением на российском рынке основного конкурента Pajero Sport, внедорожника Toyota Fortuner (его продажи стартуют в октябре).

Базовая версия Mitsubishi Pajero Sport отныне предлагается российскими дилерами за 2 199 000 рублей. За эти деньги компания предлагает дизельный (181 л.с.) вариант с механической коробкой передач. Комплектация включает в себя две подушки безопасности, ABS, систему полного привода Super Select II, аудиосистему с проигрывателем компакт-дисков и 18-дюймовые колеса.

Кроме турбодизеля, Mitsubishi Pajero Sport предлагается и с 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 209 л.с.