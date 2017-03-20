Официальный дистрибьютор Mitsubishi, компания ООО “ММС Рус” представляет третье поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Цены пока не объявлены, но, проводя аналогии с обновленным пикапом L200, продажи которого стартовали на прошлой неделе, покупателям, вероятно, стоит рассчитывать на повышение стоимости

Новый Pajero Sport получил 181-сильный дизель, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом AISIN или 6-ступенчатой механикой. Внедорожник, оснащенный этим двигателем, будет продаваться в 4-х комплектациях: Invite с механической КПП, а более дорогие версии Intense, Instyle и Ultimate будут доступны лишь с автоматом.

В качестве опций даже для базовой версии покупателям предложат системы активной безопасности ABS с Brake Assist и EBD, курсовой устойчивости ASC и стабилизации прицепа TSA и и систему помощи при начале движения в гору HSA (Hill Start Assist). Вдобавок к электронике, новый автомобиль получил мультируль, климат-контроль и индикатор уровня жидкости в бачке омывателя. Для топовой комплектации, помимо перечисленного выше, доступные еще и система контроля слепых зон Blind Spot Warning (BSW), смягчения при фронтальном столкновении Forward Collision Mitigation System (FCM) и систему предотвращения столкновений при парковке Ultrasonic Misacceleration Mitigation (UMS). А так же датчики давления в шинах, обогрев заднего ряда кресел, адаптивный круиз и светодиодные фары.