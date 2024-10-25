Mitsubishi представил концепт нового кроссовера DST, который выйдет на рынок в следующем году

Компания Mitsubishi готовит пополнение своего модельного ряда для стран Юго-Восточной Азии новым кроссовером под названием DST. Производство планируется начать в 2025 году

Предполагается, что Mitsubishi DST сконструирован на платформе Xforce для этого региона, но с более мощной силовой установкой. При этом речь идет не об электромоторе, а ДВС. Привод ожидается исключительно передний.

Дизайн новинки выполнен в актуальной стилистике бренда, но с рядом интересных деталей. Первое, что бросается в глаза - многоярусная светодиодная оптика с крупными L-образными элементами (такие же блоки установлены и сзади). Решетка радиатора выполнена в виде множества шестиугольников. Привлекает внимание и массивный пластиковый обвес, а также полное отсутствие дверных ручек. Внутри количество физических кнопок сведено к минимуму, есть только небольшая шайба на центральном тоннеле для выбора режимов движения. Перед водителем установлен единый кластер “приборки” и мультимедийной системы. Центральная часть рулевого колеса напоминает контроллер от игровой консоли.