Новое поколение пикапа Mitsubishi L200 заметили на тестах

К сожалению, на фотографиях изображен "мул", то есть тестовый прототип, где новые агрегаты скрываются под старым кузовом. То есть о дизайне говорить здесь не приходится – замаскировано все, даже светотехника.

Информации о технике немного, но наши европейские коллеги из Motor1 сообщают, что в Mitsubishi унифицируют свой пикап с Nissan Navara , который будет презентован в середине 2023 года. Что касается L200, то по предварительным данным его покажут уже в конце текущего года. В России же он появится лишь в 2024 году.