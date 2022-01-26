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26 янв 2022

Новое поколение пикапа Mitsubishi L200 заметили на тестах

Новое поколение пикапа Mitsubishi L200 заметили на тестах
Автор фото: фирма-производитель
Mitsubishi Motors начала испытывать рамный пикап L200 нового поколения на дорогах общего пользования. Один из прототипов нашим европейским коллегам удалось обнаружить в Швеции.
К сожалению, на фотографиях изображен "мул", то есть тестовый прототип, где новые агрегаты скрываются под старым кузовом.  То есть о дизайне говорить здесь не приходится – замаскировано все, даже светотехника.  
 
Информации о технике немного, но наши европейские коллеги из Motor1 сообщают, что в Mitsubishi  унифицируют свой пикап с Nissan Navara, который будет презентован в середине 2023 года. Что касается L200, то по предварительным данным его покажут уже в конце текущего года. В России же он появится лишь в 2024 году.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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