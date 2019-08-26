Nissan GT-R не сменит поколение ещё несколько лет

Живите с этим! Руководство марки считает, что текущее поколение автомобиля имеет большой потенциал и производить обновление не имеет никакого смысла

Как заявил глава проекта GT-R Хироши Тамура в интервью изданию Motoring, заложенный на этапе разработки нынешнего поколения R35 потенциал позволит автомобилю оставаться актуальным в течение как минимум пары десятков лет. Любопытный нюанс, когда г-на Тамура спрашивали о дизайне текущего поколения автомобиля, то он назвал его «почти новым».

Откровенно говоря, задержка со сменой поколений объясняется просто. Дело в том, что инженеры Nissan до сих пор не определились с концепцией дальнейшего развития семейства. Японцы никак не могут решить, какой должна быть силовая установка суперкара нового поколения R36 — гибридной или полностью электрической. На данный момент у «Ниссана» нет даже прототипов, поэтому нынешний GT-R будет выпускаться до второй половины следующего десятилетия.