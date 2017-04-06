На мотор-шоу в Нью-Йорке компания Nissan покажет, пожалуй, самый необычный вариант своего спорткара GT-R

Суперкары на службе полиции не такая уж и редкость, они есть на вооружении силовиков Италии, Германии, Великобритании, а Дубай может похвастать целым гаражом из самых быстрых автомобилей в мире. Но обычно особым доработкам их не подвергают: оснащают мигалками и сиреной, да на кузов наносят служебную ливрею. Но компания Nissan привезет на мотор-шоу в Нью-Йорк один из самых необычных «перехватчиков», созданных на базе купе GT-R, который получил имя «Copzilla».

Помимо стандартных для полицейских машин светодиодной балки и стробоскопов перед лобовым стеклом и за радиаторной решеткой купе оснастили массивным кенгурятником, с помощью которого полицейские смогут таранить автомобили преступников.

Также полицейский Nissan GT-R получил новый аэродинамический обвес, большое антикрыло и 22-дюймовые легкосплавные колеса. Кроме того, подвеска автомобиля оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью.

Под капотом у полицейского Nissan GT-R 3,8-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 565 л.с.