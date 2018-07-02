Суперкар Nissan GT-R давно перешел в разряд «легендарных»: это одна из самых доступных машин в классе, которая, к тому же, отлично поддается тюнингу. В этом году суперкар празднует свое 50-летие. Такая же круглая дата «нарисовалась» и у ателье Italdesign. Вместе две компании построили уникальный экземпляр суперкара.

У суперкара в версии Nismo заменили все внешние кузовные панели. Разработкой облика машины занимались студии Nissan в Великобритании и США, но сборку делали в Италии на мощностях ателье Italdesign. В итоге машина получилась длиннее и шире стандартного GT-R.

Главной «фишкой» в отделке экстерьера и интерьера стали «золотые» акценты. Особенно много их на корме суперкара. В салоне: царство замши, кожи и карбона. С центральной консоли исчез большой экран.

Визуальными изменениями компании не ограничились. Мощность 3,8-литрового V6 с двойным турбонаддувом подняли с 600 до 720 л.с. Двигатель получил новые турбокомпрессоры, увеличенные интеркулеры, усиленные поршни, шатуны и коленвал. Были установлены новые эффективные масляные форсунки для смазки деталей, высокопроизводительные топливные форсунки, модернизирован профиль кулачков распредвала. Естественно, оптимизации подверглась выпускная система и блок управления двигателем.

Динамические характеристики «юбилейнго» Nissa GT-R не раскрываются. Компании не собираются и продавать этот экземпляр: он займет место в музее японской компании.