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24 апр 2019

Nissan планирует сохранить в линейке моделей спорткар GT-R

Nissan планирует сохранить в линейке моделей спорткар GT-R
Автор фото: фирма-производитель

Nissan подтвердил работу над новым поколением спорткара GT-R. Автомобиль поколения R36 сразу же выйдет на рынок в варианте с гибридной силовой установкой

Филипп Кляйн, член правления концерна Nissan, ответственный за планирование, приоткрыл завесу тайны относительно поколения R36 и объяснил, почему премьеру этой модели стоит ждать. "Да, вы должны сохранять веру в новый Nissan GT-R, потому что мы работаем над этим. И в списке приоритетов новой модели очень высоко расположено удовольствие от вождения. Кроме того, мы переводим спорткар с бензинового мотора на гибридную силовую установку, потому что управлять такой машиной не менее увлекательно, зато не придётся отвлекаться на возможные проблемы с экологическими стандартами", — сказал Кляйн.

Каких- либо подробностей о том, какого рода гибридная установка окажется под капотом нового GT-R, представитель Nissan не сообщил. В любом случае ясно одно - инженеры японской марки работают над тем, чтобы соответствие жёстким экостандартам не сказалось на спортивном характере новой модели.

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