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18 июл 2018

Новый Nissan GT-R: первые подробности

Новый Nissan GT-R: первые подробности

Купе Nissan GT-R стало культовым благодаря своим динамическим характеристикам, возможностям по доводке и тюнингу при доступной цене. В Nissan обещают сделать следующее поколение таким же.

Первой информацией о следующем поколении спорткара поделился шеф-дизайнер компании Альфонсо Альбайс. По его словам Nissan хочет сделать следующий GT-R самым быстрым спорткаром в мире. Но пока компания находится на ранней стадии проектирования машины.

По его словам он постоянно делает эскизы нового GT-R, но не может приступить к серьезной работе до тех пор, пока в Nissan не определятся с типом силовой установки для купе. «Это работа инженеров, — заявил Альбайс в интервью британскому Autocar. — Когда они закончат, в дело вступим мы». Альбайс говорит, что следующее поколение не будет похожим на нынешнее.

Сейчас в Nissan решают вопрос, будет ли следующее поколение GT-R гибридным или сохранит только двигатель внутреннего сгорания. Альбайс довольно скептически относится к идее электрификации спорткара, но оговаривается, что решать технические задачи это не его компетенция.

Японская компания могла бы использовать гибридную силовую установку, которую она использовала на спортпрототипе для гонок на выносливость (крайне неудачном – машина была переднемоторная и переднеприводная, и проигрывала лидерам минуты на круге в Ле-Мане). На прототипе использовался 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом и электромотор. В любом случае следующее поколение Nissan GT-R будет мощнее 600 л.с. для того, чтобы бросить вызов самым быстрым спорткарам мира.
 

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При написании новости использовалась информация:
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