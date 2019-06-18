Nissan приступил к тестам нового X-Trail

Компания Nissan приступила к испытаниям кроссовера X-Trail четвёртого поколения

Фотографии с тестов в США опубликовало американское издание Motor1. Безусловно, сделать какие-то выводы относительно внешности нового кроссовера достаточно сложно, так как он целиком затянут в камуфляж, однако некоторые детали нельзя оставить без внимания. Например, фары будут располагаться выше, чем сейчас, а на боковинах появятся дополнительные выштамповки. К слову, концептуальным предшественником вседорожника является прошлогодний концепт Xmotion.

Подробностей о технике кроссовера пока нет, однако предполагается, что Nissan X-Trail может стать подключаемым гибридом и получить систему полуавтономного вождения ProPILOT. Последняя дебютирует на седане Nissan Skyline для японского рынка осенью этого года. Что касается дебюта нового X-Trail, то он состоится уже в следующем году.