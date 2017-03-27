Рестайлинговый X-Trail внешне схож с кроссовером, показанным еще прошлой осенью и уже продающимся на американском рынке Nissan X-Trail Rogue

Снаружи автомобиль отличается стильным V-образным вырезом спереди, измененным разрезом фар и четырехугольными противотуманными фарами, которые пришли на смену круглым.

Сзади новый Nissan X-Trail получил обновленный бампер, а в салоне появился видоизмененный трехспицевый руль. Главным внешним отличием салона китайского Nissan X-Trail от американского аналога Nissan X-Trail Rogue стало отсутствие чехла на селекторе переключения режимов вариатора.

Автомобиль оснащается двумя атмосферными бензиновыми двигателями на выбор, объемом 2 и 2,5 литра и мощностью 150 и 186 лошадиных сил соответственно. Привод может быть как передним, так и полным, в базовой версии доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач, а на более богатых комплектациях покупателям предлагают бесступенчатый вариатор.

В российском представительстве компании Nissan не сообщили, когда в нашей стране появится обновленный среднеразмерный кроссовер.