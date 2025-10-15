Глава Nissan задумался о возвращении спортивных купе

Руководитель Nissan Иван Эспиноса заявил, что хотел бы увидеть в модельной линейке компании новый доступный спортивный автомобиль, вдохновленный концептами IDx, представленными еще в 2013 году

По словам Эспиносы, компактное заднеприводное купе могло бы стать символом обновленного имиджа марки и помочь привлечь молодых покупателей. Он отметил, что подобная модель не только подчеркнула бы дух Nissan, но и вернула бы интерес к бренду среди автолюбителей.

Эспиноса также признался, что мечтает вернуть название Silvia для будущей модели, но компания пока не уверена, что это будет именно купе.

В 2010-х Nissan уже рассматривал серийный выпуск IDx, однако отказался от идеи из-за возможного пересечения с моделью 370Z и отсутствия подходящей производственной площадки.

