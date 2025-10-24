Nissan представила солнечную панель для своего электрокара

Компания Nissan представила систему под названием Ao Solar Extender для электрокара Sakura, которая позволяет заряжать автомобиль от солнечной энергии

Устройство представляет собой модуль с солнечной панелью мощностью 300 Вт, устанавливающийся на крышу. Когда автомобиль припаркован, владелец может разложить дополнительную секцию на 200 Вт, которая выдвигается над лобовым стеклом.

По оценке Nissan, данная солнечная платформа способна добавить до 3000 км к запасу хода электромобиля в год. Можно предположить, что такие данные компания получила, проанализировав среднее время стоянки автомобилей в Японии, но немаловажным фактором являются и погодные условия.

Кроме этого, компания отмечает, что в качестве бонуса выдвижная панель создает тень и снижает нагрев салона. Это уменьшает расход энергии на кондиционирование после долгой стоянки. Вдобавок к солнечной панели можно подключить внешние устройства.

