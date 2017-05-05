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5 май 2017

Peugeot показал обновленный 308

Peugeot показал обновленный 308
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot наконец-то официально рассекретила первые фотографии обновленного хэтчбека 308

Французская модель гольф-класса как раз переживает середину жизненного цикла нынешнего поколения, так что фейслифтинг был неизбежен.

Но найти различия во внешности с дореформенным 308-м довольно сложно. Даже «точечные» светодиодные дневные ходовые огни не поменялись на полоски, как это сделано у кроссовера 3008. Самое заметное отличие — новая радиаторная решетка с множеством хромированных прямоугольников между которыми примостился шильдик Peugeot. Официальных фотографий задней части хэтчбека пока нет, но ранее изображения уже появлялись в сети: сзади у Peugeot 308 изменилась графика фонарей и бампер.

Peugeot 308 получит два новых турбодизеля: BlueHDI 180 S&S, который будет агрегатироваться с новым 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и BlueHDI 130 S&S, который получит 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Важное изменение после обновления: 308-й позаимствует все самые современные системы безопасности у кроссовера 3008. Среди них система предотвращения ухода с полосы, система автоматического торможения в случае опасности лобового столкновения. Также Peugeot 308 получит систему Visiopark 1, которая способна самостоятельно припарковать автомобиль.

Наконец, интерьер Peugeot 308 получит последнюю версию «цифровой» передней панели i-Cockpit с информационно-развлекательной системой, которая поддерживает MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto.

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При написании новости использовалась информация:
Peugeot

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