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4 апр 2017

Рассекречен обновленный Peugeot 308

Рассекречен обновленный Peugeot 308
Автор фото: фирма-производитель

В сети оказались официальные фотографии обновленного хэтчбека Peugeot 308

Судя по ним, французская компания пошла по пути легкого фейслифтинга своей модели гольф-класса, точно также как основной конкурент, концерн Volkswagen поступил с Skoda Octavia и VW Golf.

После рестайлинга у хэтчбека изменится наклон радиаторной решетки, а горизонтальные ламели уступят место крупноячеистой сетке. Пунктирные светодиодные ходовые огни заменят на светящиеся полоски, изменится форма бампера, в котором увеличились воздухозаборники, появятся новые противотуманные фары. Сзади изменилась графика фонарей и форма бампера.

Надежды фанатов марки, что на обновленный Peugeot 308 перекочует i-Cockpit от кроссовера 3008 разрушены: в салоне останутся простые аналоговые приборы, но появится новый экран мультимедийной системы и немного изменится конфигурация центральной панели.

В гамме двигателей должен появиться новый 1,5-литровый турбодизель семейства Bleu HDI мощностью 100 и 120 л.с.

Официальная премьера Peugeot 308 должна состояться в июне этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Peugeot

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