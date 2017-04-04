В сети оказались официальные фотографии обновленного хэтчбека Peugeot 308

Судя по ним, французская компания пошла по пути легкого фейслифтинга своей модели гольф-класса, точно также как основной конкурент, концерн Volkswagen поступил с Skoda Octavia и VW Golf.

После рестайлинга у хэтчбека изменится наклон радиаторной решетки, а горизонтальные ламели уступят место крупноячеистой сетке. Пунктирные светодиодные ходовые огни заменят на светящиеся полоски, изменится форма бампера, в котором увеличились воздухозаборники, появятся новые противотуманные фары. Сзади изменилась графика фонарей и форма бампера.

Надежды фанатов марки, что на обновленный Peugeot 308 перекочует i-Cockpit от кроссовера 3008 разрушены: в салоне останутся простые аналоговые приборы, но появится новый экран мультимедийной системы и немного изменится конфигурация центральной панели.

В гамме двигателей должен появиться новый 1,5-литровый турбодизель семейства Bleu HDI мощностью 100 и 120 л.с.

Официальная премьера Peugeot 308 должна состояться в июне этого года.