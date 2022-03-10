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10 мар 2022

Новый кроссовер Peugeot заметили на тестах

Новый кроссовер Peugeot заметили на тестах

Компания Peugeot вывела на первые тесты будущую новинку, которая может оказаться пополнением семейства 308 в кузове кросс-купе. Интересный прототип был замечен фотошпионами на дорогах Франции

Перед нами мул, то есть машина, где новые агрегаты скрыты кузовом какой-либо существующей модели. В нашем случае своим кузовом поделился универсал Peugeot 308 предыдущего поколения. Как мы определили, что  перед нами мул? Все просто – нехарактерно большой для универсала дорожный просвет и некоторые нештатные компоненты вроде бамперов или боковых молдингов, которые несколько диссонируют с кузовом.

Подтверждением того факта, что в Peugeot работают над новым кроссовером, являются и фотографии закамуфлированных прототипов, которые участвовали в заездах с мулом. На них можно рассмотреть машину с стремительным силуэтом, который схож, к примеру, с моделью Honda Crosstour.  Никаких данных о технических компонентах нет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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